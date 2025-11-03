Acesse sua conta
Castro defende no STF operação que deixou mais de 120 mortos no Rio

Moraes e Castro se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) para tratar da questão

  Perla Ribeiro
  Agência Brasil

  Perla Ribeiro

  Agência Brasil

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:51

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, defendeu nesta segunda-feira (3) no Supremo Tribunal Federal (STF) a realização da Operação Contenção, deflagrada na semana passada para cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que deixou mais de 120 mortos. A manifestação foi enviada ao Supremo após o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo conhecido como ADPF das Favelas, pedir ao governador esclarecimentos sobre a operação.

Moraes e Castro se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) para tratar da questão. A audiência foi realizada no Rio. Castro afirmou no documento enviado ao Supremo que os confrontos entre policiais e criminosos foram concentrados na região de mata para evitar tiroteios nas proximidades de áreas edificadas e resguardar a integridades dos moradores.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

O governador disse que a intervenção policial foi necessária diante de barricadas montadas pelos criminosos em regiões próximas a escolas e postos de saúde. "A atuação estatal, diante de organizações criminosas de perfil narcoterrorista, constituiu exercício legítimo do poder-dever de proteção da sociedade, concretizando o princípio da legalidade e reafirmando o compromisso das forças de segurança pública com a legalidade, a transparência e a proteção dos direitos humanos, em estrita observância ao Estado Democrático de Direito e à defesa da vida", afirmou Castro.

