A MAIS LETAL

Castro defende no STF operação que deixou mais de 120 mortos no Rio

Moraes e Castro se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) para tratar da questão



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 18:51

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, defendeu nesta segunda-feira (3) no Supremo Tribunal Federal (STF) a realização da Operação Contenção, deflagrada na semana passada para cumprir mandados de prisão contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e que deixou mais de 120 mortos. A manifestação foi enviada ao Supremo após o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo conhecido como ADPF das Favelas, pedir ao governador esclarecimentos sobre a operação.

Moraes e Castro se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) para tratar da questão. A audiência foi realizada no Rio. Castro afirmou no documento enviado ao Supremo que os confrontos entre policiais e criminosos foram concentrados na região de mata para evitar tiroteios nas proximidades de áreas edificadas e resguardar a integridades dos moradores.

Megaoperação contra o Comando Vermelho 1 de 7