É hoje! Léo Santana grava DVD aberto ao público em Salvador nesta quinta-feira (20)

Evento acontece a partir das 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:30

Cheetos
Léo Santana Crédito: Alef Fera/Divulgação

O cantor Léo Santana grava nesta quinta-feira (20) o audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”, que celebra os 20 anos de carreira do artista soteropolitano. O evento também integra a programação do Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. O show gratuito acontece a partir das 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio.

A apresentação contará com uma superestrutura de palco, cenografia especial, painéis de LED, iluminação de ponta, corpo de baile e um repertório que revisitará grandes hits e canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas e momentos marcantes da carreira do artista.

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.

Léo Santana

O show faz parte do Novembro Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Ao longo do mês, a secretaria elaborou diversas ações e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira no país.

“Este é um mês em que reafirmamos, com orgulho, nossas raízes, nossa ancestralidade e a força cultural que faz de Salvador a capital mais negra fora da África. Ter Léo Santana como atração principal no dia 20 simboliza essa potência, a música que nasce daqui, a energia do nosso povo e a afirmação da identidade afro-baiana que inspira o Brasil e o mundo. É um momento de celebração, reflexão e valorização da história que nos trouxe até aqui”, afirma Ana Paula, vice-prefeita e representante da pasta da Cultura.

Bahia Salvador léo Santana

