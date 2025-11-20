NOVEMBRO NEGRO

É hoje! Léo Santana grava DVD aberto ao público em Salvador nesta quinta-feira (20)

Evento acontece a partir das 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio

Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:30

Léo Santana Crédito: Alef Fera/Divulgação

O cantor Léo Santana grava nesta quinta-feira (20) o audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”, que celebra os 20 anos de carreira do artista soteropolitano. O evento também integra a programação do Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. O show gratuito acontece a partir das 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio.

A apresentação contará com uma superestrutura de palco, cenografia especial, painéis de LED, iluminação de ponta, corpo de baile e um repertório que revisitará grandes hits e canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas e momentos marcantes da carreira do artista.

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.

O show faz parte do Novembro Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Ao longo do mês, a secretaria elaborou diversas ações e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira no país.