Famoso camarote do Rio anuncia inauguração no Carnaval de Salvador em 2026

Camarote Mar é operado pelo Grupo Mar Eventos

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:50

Camarote Mar em Salvador
Crédito: Divulgação

Um do camarotes mais desejados da Sapucaí, o Camarote Mar anunciou que vai operar no Carnaval de Salvador em 2026. A novidade marca o início de expansão do negócio em outra festa carnavalesca.

“A nossa expansão chega de forma muito orgânica, em linha com o nosso DNA. Desde a estreia na Sapucaí, sabíamos que queríamos ir além do entretenimento e criar experiências que conectam pessoas, marcas e cultura. Chegar a Salvador representa um novo capítulo, um movimento natural de quem entende o entretenimento como hub de relacionamento e posicionamento”, afirma Marcelo Viana, presidente do Grupo Mar Eventos, empresa proprietária do Camarote Mar.

O modelo de negócio do Camarote Mar é 100% proprietário, operado integralmente pelo Grupo Mar Eventos. A operação é sustentada por um ecossistema de marcas parceiras. Entre elas, estão: Grey Goose, Bombay Sapphire, Granado, Nestlé, Meta e LVMH, que participam de ativações e co-criações que ampliam o conceito de exclusividade.

“Buscamos parceiros que desejam cocriar, e não apenas expor. Nosso trabalho é gerar experiências autênticas que fortalecem o relacionamento emocional entre as marcas e os consumidores. Mais do que números, nosso ROI está na fidelização, temos marcas globais que estão conosco desde a primeira edição, o que comprova o valor da entrega e o impacto do que construímos”, complementa Marcelo.

No Rio de Janeiro, o Camarote Mar é reconhecido por ser o único da Sapucaí com isolamento acústico certificado, o que garante que sua programação interna não interfira nos desfiles das escolas de samba. Em Salvador, o formato será adaptado à energia baiana, com o conceito de Private Experience, que oferece estrutura de alto padrão, localização privilegiada e o melhor all inclusive do circuito.

