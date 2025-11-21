OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (21/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05:00

Apesar dos equívocos e dos erros e, também, da preguiça, o ardor de nossa civilização é produzir pensadores em nossa humanidade, porque é através das formulações mentais que transcendemos o tempo e enxergamos o futuro possível e desejável para o bem de todos.

Nada contra o progresso determinado pelo advento da inteligência artificial, porém, se nossa humanidade, por pura preguiça, entregar sua capacidade de pensar ao algoritmo, então teremos o declínio de nosso valor na natureza, não porque a inteligência artificial vai provocar desastres e guerras, mas porque nossa humanidade terá entregue voluntariamente seu papel na Terra a um reflexo do que é pensar.

Continua, portanto, investindo recursos na educação, viagens, na ciência e na filosofia, para garantir o valor de nossa humanidade na natureza.

ÁRIES: A partir de agora haverá um pouco mais de ampliação de perspectivas, e isso vai aliviar bastante todas as tensões que mantinham você em suspense, uma condição que não combina nem um pouco com seu signo.

TOURO: Alguns compromissos terão de ser fechados o mais rapidamente possível, porque não seria interessante para ninguém protelar decisões que podem ser tomadas agora. Continuar pensando pareceria sensato, só que não.

GÊMEOS: Motivos para brigar não faltam, mas seria o caso de refletir para, na melhor das hipóteses, chegar à conclusão que discutir só traria estresse e nada esclareceria, ou seja, seria uma perda de tempo e de energia.

CÂNCER: Se houvesse ajuda seria ótimo, mas na falta dessa evite ficar resmungando interiormente o quanto fica tudo mais difícil, e use esse mesmo tempo para se dedicar a organizar tudo com carinho e cuidado. Em frente.

LEÃO: Viver bem e distribuir benefícios a todas as pessoas dentro de seu círculo de influência, haveria destino melhor do que esse para alguém que nasce em seu signo? Demande seu direito à Vida, e ela responderá, com certeza.

VIRGEM: Aquilo que você vem desenvolvendo atinge nesta parte do caminho uma conclusão e, assim, sua alma poderá ter liberdade para iniciar outros assuntos, porque enquanto houver vida, haverá novas encrencas também. Ou não?

LIBRA: A mente é um órgão de percepção, como a pele, língua, olhos e ouvidos, porém, enquanto os cinco sentidos processam bem as informações, a mente ainda não sabe como administrar tudo que percebe. Resulta em congestão.

ESCORPIÃO: Faça contas para que seus desejos tenham cabimento e não redundem em dívidas desconfortáveis no futuro. Faça contas para se ajustar ao possível, mesmo que seja aquém do desejável. Há alegria em tudo isso.

SAGITÁRIO: O cenário é estranho e mutável, não se pode garantir que as coisas sigam a rota traçada no início, porque se sujeitam a muitas alterações sobre a marcha. Procure encarar tudo isso com alegria e criatividade.

CAPRICÓRNIO: Provavelmente, no meio de tanta coisa acontecendo sua alma não se sinta motivada a se ligar a nada. Respeite esse movimento interior, porque não se trata de desânimo, mas da necessidade de tomar distância.

AQUÁRIO: Amplie seu círculo de influência fazendo contato com todas as pessoas, sejam essas próximas ou distantes, porque ainda que isso não brinde com resultados imediatos, semeará a potencialidade de projetos futuros.