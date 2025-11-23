Acesse sua conta
Cor e número da sorte: o domingo (23 de novembro) revela caminhos mais leves e decisões inspiradas

A energia do dia traz visão ampla, sensibilidade e escolhas que fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 23 de novembro, chega com uma energia mais suave e intuitiva. É um dia que ajuda a descansar a mente e perceber caminhos internos que estavam abafados pela rotina. Ótimo para decisões sensíveis, conversas sinceras e pequenas viradas emocionais. Veja a cor e número da sorte para cada signo.

Áries: Hoje você entende melhor os próprios limites, e isso te fortalece. Um plano futuro ganha forma.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 19

Touro: O domingo traz conforto emocional e boas revelações em família. Você fecha a semana em paz.

Cor da sorte: Ouro-velho

Número da sorte: 8

Veja as características dos signos

Gêmeos: Sua mente está clara e criativa. Mensagens importantes chegam e mudam seu humor.

Cor da sorte: Azul-esverdeado

Número da sorte: 14

Câncer: O domingo reforça cuidado consigo e com os seus. Você se sente protegido e guiado.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

Leão: Uma realização inesperada aquece seu coração. A confiança ressurge com força.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 31

Virgem: Hoje você encaixa peças que antes não faziam sentido. O domingo é organizado e fluido.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Libra: O dia favorece equilíbrio emocional e boas conversas. Sua diplomacia brilha.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 24

Escorpião: Intuição forte e certeira. Uma revelação emocional muda seu entendimento sobre algo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Sagitário: O domingo te dá um novo ânimo para a semana. Você enxerga o propósito de algo que vivia adiando.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 29

Capricórnio: Um dia para restaurar energia. Uma decisão importante começa a se resolver por dentro.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 7

Aquário: O domingo abre espaço para liberdade emocional. Você se sente mais leve e criativo.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 18

Peixes: A sensibilidade está alta e te guia lindamente. Conexões profundas marcam o dia.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 3

