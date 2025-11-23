Cor e número da sorte: o domingo (23 de novembro) revela caminhos mais leves e decisões inspiradas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:00
O domingo, dia 23 de novembro, chega com uma energia mais suave e intuitiva. É um dia que ajuda a descansar a mente e perceber caminhos internos que estavam abafados pela rotina. Ótimo para decisões sensíveis, conversas sinceras e pequenas viradas emocionais. Veja a cor e número da sorte para cada signo.
Áries: Hoje você entende melhor os próprios limites, e isso te fortalece. Um plano futuro ganha forma.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 19
Touro: O domingo traz conforto emocional e boas revelações em família. Você fecha a semana em paz.
Cor da sorte: Ouro-velho
Número da sorte: 8
Gêmeos: Sua mente está clara e criativa. Mensagens importantes chegam e mudam seu humor.
Cor da sorte: Azul-esverdeado
Número da sorte: 14
Câncer: O domingo reforça cuidado consigo e com os seus. Você se sente protegido e guiado.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 5
Leão: Uma realização inesperada aquece seu coração. A confiança ressurge com força.
Cor da sorte: Terracota
Número da sorte: 31
Virgem: Hoje você encaixa peças que antes não faziam sentido. O domingo é organizado e fluido.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 11
Libra: O dia favorece equilíbrio emocional e boas conversas. Sua diplomacia brilha.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 24
Escorpião: Intuição forte e certeira. Uma revelação emocional muda seu entendimento sobre algo.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Sagitário: O domingo te dá um novo ânimo para a semana. Você enxerga o propósito de algo que vivia adiando.
Cor da sorte: Azul royal
Número da sorte: 29
Capricórnio: Um dia para restaurar energia. Uma decisão importante começa a se resolver por dentro.
Cor da sorte: Grafite
Número da sorte: 7
Aquário: O domingo abre espaço para liberdade emocional. Você se sente mais leve e criativo.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 18
Peixes: A sensibilidade está alta e te guia lindamente. Conexões profundas marcam o dia.
Cor da sorte: Verde-musgo
Número da sorte: 3