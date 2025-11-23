ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: o domingo (23 de novembro) revela caminhos mais leves e decisões inspiradas

A energia do dia traz visão ampla, sensibilidade e escolhas que fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 23 de novembro, chega com uma energia mais suave e intuitiva. É um dia que ajuda a descansar a mente e perceber caminhos internos que estavam abafados pela rotina. Ótimo para decisões sensíveis, conversas sinceras e pequenas viradas emocionais. Veja a cor e número da sorte para cada signo.

Áries: Hoje você entende melhor os próprios limites, e isso te fortalece. Um plano futuro ganha forma.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 19

Touro: O domingo traz conforto emocional e boas revelações em família. Você fecha a semana em paz.

Cor da sorte: Ouro-velho

Número da sorte: 8

Gêmeos: Sua mente está clara e criativa. Mensagens importantes chegam e mudam seu humor.

Cor da sorte: Azul-esverdeado

Número da sorte: 14

Câncer: O domingo reforça cuidado consigo e com os seus. Você se sente protegido e guiado.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 5

Leão: Uma realização inesperada aquece seu coração. A confiança ressurge com força.

Cor da sorte: Terracota

Número da sorte: 31

Virgem: Hoje você encaixa peças que antes não faziam sentido. O domingo é organizado e fluido.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 11

Libra: O dia favorece equilíbrio emocional e boas conversas. Sua diplomacia brilha.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 24

Escorpião: Intuição forte e certeira. Uma revelação emocional muda seu entendimento sobre algo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 1

Sagitário: O domingo te dá um novo ânimo para a semana. Você enxerga o propósito de algo que vivia adiando.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 29

Capricórnio: Um dia para restaurar energia. Uma decisão importante começa a se resolver por dentro.

Cor da sorte: Grafite

Número da sorte: 7

Aquário: O domingo abre espaço para liberdade emocional. Você se sente mais leve e criativo.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 18

Peixes: A sensibilidade está alta e te guia lindamente. Conexões profundas marcam o dia.

Cor da sorte: Verde-musgo