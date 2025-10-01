SAUDADES DO EX?

No reencontro com Léo Condé, Vitória aposta no retrospecto contra o Ceará para reagir na Série A

Ex-técnico rubro-negro volta ao Barradão pela primeira vez desde sua saída no ano passado

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Léo Condé Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O duelo entre Vitória e Ceará, nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão, marcará um reencontro especial: a volta do técnico Léo Condé à Toca do Leão. Demitido em maio do ano passado, ele retorna pela primeira vez ao estádio onde viveu momentos memoráveis, agora no comando do Vozão.

Aos 51 anos, Condé fez história no rubro-negro baiano. Foram 74 partidas à frente do clube, com 55,4% de aproveitamento, além de títulos importantes: a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. A relação com a torcida rubro-negra foi marcante e, em coletiva, Condé não escondeu a emoção pela volta ao estádio.

“Conheço bem o Barradão, a gente sabe a força da torcida lá. Para mim, é especial retornar a um clube onde escrevi uma história, conquistei acesso, título brasileiro e estadual. Vou reencontrar muitos amigos, mas hoje defendo as cores do Ceará e quero fazer o melhor possível para deixar a nossa torcida feliz”, disse o treinador.

Relembre momentos da passagem de Léo Condé pelo Vitória 1 de 15

O reencontro, porém, será de lados opostos. Enquanto a torcida do Vitória espera ver o ex-treinador sair derrotado, Condé busca manter o bom retrospecto contra o ex-clube. No 1º turno, pela 7ª rodada, no primeiro reencontro do treinador com o Leão, o Ceará venceu por 1x0. Somando esse duelo com três outros quando dirigia o Sampaio Corrêa, Condé já enfrentou o Vitória quatro vezes e venceu três delas, com apenas uma derrota.

Os números recentes também preocupam o Leão. Na 18ª colocação, com 22 pontos, o Vitória está cinco atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Ceará faz campanha sólida: ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, e vem embalado por vitória fora de casa sobre o São Paulo. O Vozão, aliás, é o sétimo melhor visitante da Série A, com três triunfos, quatro empates e cinco derrotas em 12 jogos (36% de aproveitamento).

Se o momento atual joga contra o Vitória, o histórico do confronto em Salvador pode servir de alento. Pelo Brasileirão (Série A e B), os times já se enfrentaram 12 vezes com mando rubro-negro: seis vitórias do Leão, três empates e três triunfos alvinegros.

Mais do que isso: desde 2005 o Ceará não vence o Vitória fora de casa pelas duas competições. Nos últimos seis jogos no Barradão validos pelas primeiras divisões nacionais, foram três vitórias rubro-negras e três empates. O encontro mais recente foi pela Série B de 2023, quando o Leão, ainda sob comando de Condé, venceu por 1x0, com gol de pênalti de Léo Gamalho.