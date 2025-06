POLÊMICO

Presidente de LaLiga faz duras críticas ao Mundial de Clubes: 'Que não exista mais'

Javier Tebas tem como objetivo acabar com a competição

Javier Tebas, presidente de LaLiga, instituição responsável pela organização do Mundial de Clubes, deu fortes declarações sobre o Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado nos Estados Unidos desde o fim de semana passado. O mandatário afirmou que a competição prejudicou o calendário europeu, além de citar questões econômicas negativas do torneio. "Meu objetivo é que não exista mais o Mundial de Clubes. Tenho isso claro", disse Tebas, nesta terça-feira (17). >

"Não há datas. Não faz falta uma competição a mais que move dinheiro para um setor de clubes e jogadores. Aqui não há mais dinheiro. Tem que ser mantido o ecossistema e eliminá-lo (o Mundial). Manter como antes, que era em um fim de semana. Não tem como, nem por datas, nem por economia, nem por manter a sustentabilidade do futebol", disparou.>

O presidente da LaLiga foi questionado se está acompanhando o torneio nos EUA. Tebas voltou a fazer fortes críticas. "Não vi nenhuma partida. Bem, vi um pouco do jogo do Chelsea contra o Los Angeles. Me pareceu um amistoso de verão. Não vi intensidade, uma correria, pelo menos nos 25 minutos que eu vi. Depois, não sei se teve mais intensidade", afirmou.>