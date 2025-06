MUNDIAL DE CLUBES

River Plate x Urawa Red Diamonds: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 12:01

River Plate Crédito: Divulgação/River Plate

River Plate e Urawa Red Diamonds se enfrentam nesta terça-feira (17 de junho), às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle (EUA), pela 1ª rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir River Plate x Urawa Red Diamonds ao vivo

A partida entre River Plate e Urawa Red Diamonds terá transmissão ao vivo por SporTV e Cazé TV, com transmissão gratuita via Disney+ para assinantes. >

River Plate

O River Plate inicia sua campanha no Mundial com grandes expectativas, após garantir vaga via ranking da Conmebol. A equipe comandada por Marcelo Gallardo já está nos Estados Unidos realizando treinos. As principais dúvidas no time são a presença do jovem Mastantuono, recém-negociado com o Real Madrid, e a condição física de Kevin Castaño, que retorna das Eliminatórias com dores musculares. >

Urawa Red Diamonds

Campeão da AFC Champions League, o Urawa Red Diamonds representa o Japão na competição. Apesar de uma campanha irregular no Campeonato Japonês, a equipe aposta no jogo coletivo para surpreender. O técnico Maciej Skorza tem alternativas ofensivas, como o brasileiro Thiago Santana, para tentar furar a defesa argentina >

Prováveis escalações de River Plate x Urawa Red Diamonds

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez e Manuel Lanzini; Mastantuono (Castaño), Colidio e Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo>

Urawa Red Diamonds: Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibråten e Ogiwara; Gustafson, Kaito Yasui, Matheus Sávio, Ryoma Watanabe e Kento Kaneko; Yusuke Matsuo (Thiago Santana). Técnico: Maciej Skorza>

Ficha do Jogo

Jogo: River Plate x Urawa Red Diamonds >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada — Grupo E>

Data: Terça-feira, 17 de junho de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Lumen Field, Seattle - EUA>