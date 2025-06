MUNDIAL DE CLUBES

Fluminense x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 1ª rodada do Grupo F do Mundial de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 13h

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 09:00

Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Fluminense e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (18 de junho), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela 1ª rodada do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Borussia Dortmund ao vivo

A partida entre Fluminense e Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo por TV Globo, Sportv, Cazé TV, Disney+ e DAZN. >

Fluminense

O Fluminense chega ao Mundial de Clubes após conquistar a Conmebol Libertadores de 2023, vencendo o Boca Juniors na final. Com um elenco experiente, o Tricolor das Laranjeiras aposta na liderança de jogadores como Thiago Silva e Germán Cano. A equipe não contará com Soteldo, que está fora da fase de grupos devido a uma lesão muscular. >

Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund é considerado uma das principais forças europeias na competição. O clube alemão, vice-campeão da UEFA Champions League de 2024, aposta na solidez defensiva e na velocidade de seu ataque para buscar o título inédito no torneio. >

Prováveis escalações de Fluminense x Borussia Dortmund

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.>

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovač.>

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Borussia Dortmund >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada>

Data: Terça-feira, 18 de junho de 2025>

Horário: 13h (horário de Brasília)>

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey - EUA>