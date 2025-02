ATOR FAMOSO

Débora Nascimento confirma namoro com ator famoso, ex de Rafa Kalimann

Os dois já haviam sido flagrados juntos em uma viagem de Réveillon para Caraíva, na Bahia

Débora Nascimento assumiu o relacionamento com o ator Allan Souza Lima. No vídeo publicado no Instagram, na última sexta-feira (7/2), e depois repostado por ele, a atriz aparece fazendo um cafuné no ator. Allan é ex de Rafa Kalimann.>