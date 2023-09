Débora Nascimento quebra silêncio ao falar de traição de Loreto e 'surubão de Noronha'

A atriz Débora Nascimento quebrou o silêncio e se pronunciou sobre um assunto que ainda gera polêmica nas redes sociais. Em participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, a famosa relembrou o fim do casamento com o ator José Loreto e o famoso "Surubão de Noronha", que ela considera como uma "cortina de fumaça".



"Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio", iniciou ela.