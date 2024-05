Giovanna Antonelli escolhe famoso hotel no Centro para temporada em Salvador; veja fotos

Ao som de “Baianidade Nagô”, com a imagem do pôr do sol da Baía de Todos os Santos ao fundo, Giovanna Antonelli anunciou aos seus seguidores que está em Salvador, no final de tarde da segunda-feira (27). A atriz escolheu o Fera Palace Hotel, na Rua Chile, para sua estadia na cidade.