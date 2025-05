VALE TUDO

Bella Campos surge com barriga fake de grávida, mas detalhe em umbigo chama a atenção

Atriz é adepta de técnica considerada uma proteção energética

Bella Campos compartilhou dois vídeos nas redes sociais se divertindo nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Em um deles, a atriz mostrou o momento em que colocava uma barriga fake de grávida. Mas um detalhe chamou a atenção dos internautas: ela apareceu com o umbigo tampado.>

"Meu trabalho tá me matando (de rir). O que será que Fátima está aprontando dessa vez?", escreveu Bella em uma das postagens. "Dos mesmos criadores de fake publi, vem aí fake baby", disse no outro.>

Os seguidores, porém, logo perceberam o detalhe na barriga da atriz. "O tampão no umbigo", falou uma pessoa. "Ela tampando o umbigo, adorei", afirmou outra. "Porque o curativo no umbigo? Segunda vez que vejo", perguntou uma terceira.>

A tática tem outras famosas entre as adeptas, como Jade Picon. "Claro que não podia faltar meu umbiguinho bem tampado, porque o que mais tem aqui é...", explicou no The Town à Quem, dando a entender que o local teria olho grande. "Agora eu fui para um level acima, antes era só um band-aid, como quem não quer nada. Agora tem toda uma estética por trás", avisou.>