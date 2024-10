STREAMING

'Beleza Fatal': Max divulga trailer de novela com Camila Pitanga e Giovanna Antonelli

A Max divulgou nesta quarta-feira, 30, mais um trailer da tão aguardada novela Beleza Fatal, de autoria de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica) e protagonizada por Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz. No vídeo, aparecem as atrizes falando sobre poder e vingança.

"O que é beleza para você? Beleza abre portas, é uma arma poderosa. Uma arma que uso para conquistar quem eu quero, o que eu quero e do jeito que eu quero. É melhor não entrar no meu caminho, my love, ou eu passo por cima", diz no trailer a vilã Lola, interpretada por Pitanga.