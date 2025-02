TRETA

Ex-Globo admite revolta com Giovanna Antonelli após 'roubo' de papel oriental em novela: 'Esposa do diretor'

Danni Suzuki lembrou que rival "usava kimono e coque com palito na cabeça" na trama

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 13:07

Danni Suzuki e Giovanna Antonelli Crédito: Reprodução

Sem papas na língua e sem fazer a boa moça, Danni Suzuki abriu o jogo e falou sobre a sua briga recente com Giovanna Antonelli. Tudo começou quando ela perdeu o papel que faria na novela Sol Nascente, exibida na Globo em 2016.>

A polêmica ocorreu quando a atriz oriental foi substituída do protagonismo por Antonelli com a justificativa de que a produção buscava uma atriz mais jovem. Além disto, segundo Suzuki, foi dito a ela que a novela tinha sido inspirada na vida dela, mas esqueceram "detalhes", como o fato dela ter descendência oriental.>

Ela conta que Walter Negrão, o autor da obra, procurou ela e disse que fez a novela com base na vida da atriz: "Ele falou que tinha desenvolvido esse projeto, que estudou tudo sobre a minha vida. 4 anos antes, eu passei por ele no Projac, dei um abraço, falei um muito obrigado e fui ao banheiro. Ele disse que não sabia por que a gente não tinha se conhecido antes, mas que foi num momento muito oportuno para ele e, desde então, ele botou na cabeça que iria fazer uma novela para mim", disse no podcast Papagaio Falante.>

Suzuki se preparou para o papel. Pintou o cabelo de loiro para fazer a novela e que chegou a recusar um convite da alta cúpula para apresentar o The Voice. Além disso, viajou até a Costa Rica treinar surfe e se profissionalizar, para o papel ficar ainda mais real. Pouco depois, ela recebeu uma ligação de Leonardo Nogueira informando que ela estaria fora do papel principal e ficaria com o papel da prima da protagonista.>

O que mais incomodou a atriz de 47 anos é que o papel foi dado a Giovanna Antonelli, um ano mais velha que ela. Logo, a justificativa de que buscavam alguém mais nova não fazia sentido. "Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa do diretor...quem sou eu para reclamar? A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada para justificar já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça... Cheguei em casa, o Léo me pede desculpas e disse que eu estava muito velha para ser prima da protagonista e que iriam escrever um terceiro personagem.">

Revoltada, Danni se recusou a fazer a novela e foi para os Estados Unidos para continuar a carreira. >

"Eu nunca tinha conhecido ela antes e nem trabalhado. Não sei, particularmente, a razão de eu estar incomodando ali no elenco. Entendo que, a hora que acabou a confusão e tomei a decisão de ir para fora, foi muito bom pra mim", finalizou Sukuzi sobre Antonelli.>