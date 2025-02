INACREDITÁVEL

Imortal? Mulher encontra jabuti que sobreviveu 10 anos soterrado ao trocar piso de casa

Biólogos explicam como é possível que animal não tenha morrido

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 08:38

A história de um jabuti impressionou os moradores da cidade de Itacajá, no nordeste do Tocantins. O animal foi encontrado embaixo do piso de uma casa e sobreviveu quase 10 anos soterrado.>

O caso assustou a moradora da casa, Luiza Coelha da Cruz Aguiar, de 60 anos. No dia 7 de fevereiro ela pediu a um pedreiro que verificasse uma possível infiltração em sua casa. Na hora da retirada do piso, o animal foi encontrado vivo. "Foi inacreditável, pensamos que esse jabuti veio pela carreta de cascalho que pedimos há mais de nove anos para colocar lá [fundo da casa]. Ele deve ter vindo junto bem pequenininho. Quando o retiramos, vimos que tinha algumas deformações no casco, que podem ter sido causadas por ele estar muito próximo à cerâmica e ter ficado imprensado", relatou Luiza ao G1.>

Segundo biólogos, o jabuti-tinga sobrevive soterrado desde que haja entrada de oxigênio e seja um local com umidade. Por ser um réptil onívoro, ele se adapta com facilidade, pois come tanto animais como vegetais. Ou seja, ele aprende a comer o que tem disponível - neste caso, insetos.

Com o casco deformado, o jabuti agora evita a luz solar. Ele foi levado pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) para receber um tratamento adequado e, em seguida, será levado para o Centro de Fauna (Cefau), onde será mantido com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta.>

Íntegra da nota do Instituto Natureza do Tocantins>

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informa que o jabuti-tinga encontrado em Itacajá, após possivelmente passar anos soterrado, precisa de cuidados veterinários para avaliar sua condição de saúde e iniciar um tratamento adequado.>

Para que o Naturatins encaminhe ao Centro de Fauna (CEFAU) é necessário que a moradora entre em contato por meio do Linha Verde 0800 063 11 55 ou mensagem de texto pelo Linha Verde Zap (63) 99106-7787 e forneça as informações necessárias para o resgate, que também pode ser feito pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros, por meio dos canais de comunicação destas instituições com as quais o Naturatins tem acordos de cooperação.>