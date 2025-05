PROCEDIMENTO

Filho de 5 anos de ex-BBB passará por cirurgia após série de infecções

Jake, de 5 anos, é o único filho de Pyong Lee com a ex-esposa, Sammy Sampaio

Jake, filho do hipnólogo Pyong Lee e da influenciadora Sammy Sampaio, será submetido a uma cirurgia de fimose nesta sexta-feira (23). A decisão pelo procedimento ocorreu após o menino de 5 anos apresentar infecções urinárias frequentes, mesmo com cuidados rigorosos de higiene.>

Jake é o único filho do ex-casal, que teve idas e vindas e se separou definitivamente em 2022. O menino nasceu enquanto Pyong estava confinado no BBB 20.>

De acordo com o site da Rede D'Or, indivíduos com fimose apresentam dificuldades em expor a cabeça do pênis (glande), por conta de um excesso de pele presente no prepúcio. Normalmente, a fimose acomete bebês e crianças até os 4 anos. Em alguns casos, o problema é sanado de forma natural. Em outros, é necessário passar por um procedimento cirúrgico para resolvê-lo. >