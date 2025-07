DECORAÇÃO

Adeus, persiana: conheça a cortina dobrável que promete revolucionar a decoração

Inovação: a cortina dobrável que une praticidade e estilo no seu lar

As persianas são muito usadas em centros urbanos, combinando privacidade e um toque decorativo. Elas bloqueiam a luz externa e protegem a intimidade dos moradores, impedindo que pessoas de fora vejam o interior das casas, garantindo assim mais segurança. >

No entanto, uma renomada marca francesa lançou um produto revolucionário que promete substituir as persianas convencionais. As persianas plissadas Schottis, econômicas e eficientes, oferecem privacidade, estilo e um toque de personalidade para qualquer ambiente da sua casa.>