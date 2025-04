ARTISTAS

Marcello Novaes publica foto ao lado do pai internado: 'Volta logo pra casa'

Publicação foi feita neste domingo (20)

O ator Marcello Novaes, 63 anos, publicou uma foto emocionante neste domingo (20), no Instagram. O artista aparece ao lado do pai, Jorge Novaes, que está internado com uma cânula nasal de oxigênio e com um acesso próximo à clavícula. >