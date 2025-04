HORROR

Avó é presa por abandono de recém-nascido com pé e orelha amputados

Mãe do bebê, adolescente de 16 anos foi apreendida

Uma mulher de 36 anos foi presa por abandonar o próprio neto, um recém-nascido encontrado com pé e orelha amputados, em um lote vago de Angelândia, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A prisão ocorreu no último sábado (19). >

De acordo com informações do G1 Minas Gerais, a família do bebê mora no terreno onde ele foi localizado, no bairro Vila Nova. O recém-nascido foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, onde permanece internado. A mãe, uma adolescente de 16 anos, foi apreendida.>