CRIME

Ex-vereador de cidade baiana é morto a tiros na frente da esposa

Maicon Quenede Azevedo Dourado voltava de uma festa quando foi assassinado

Ex-vereador de Canarana, no centro norte da Bahia, Maicon Quenede Azevedo Dourado foi morto a tiros na frente da esposa na madrugada deste domingo (20), na Rua Antônio Lourenço Seixas, no mesmo município. Ele tinha 36 anos. >

De acordo com a Polícia Civil, Maicon estava voltando de uma festa quando foi surpreendido por um suspeito, ainda não identificado, que efetuou os disparos e fugiu. Diligências e oitivas estão em andamento com o objetivo de apurar a motivação do crime e identificar o autor.>