RIO

Polícia desmonta baile funk que teria show de Oruam: 'Problema pessoal comigo'

Operação policial terminou com dois mortos e dois fuzis apreendidos no Complexo da Pedreira

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2025 às 15:47

Oruam Crédito: Reprodução

A Polícia Militar do Rio de Janeiro desmontou um baile funk que teria show de Oruam, rapper filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho. O evento aconteceria no sábado (19), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. >

A ação, realizada na manhã de sábado, envolveu policiais do 41° Batalhão da PM (Irajá). De acordo com informações do UOL, dois homens ficaram feridos e dois fuzis foram apreendidos. A polícia disse que os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados. >

Após o confronto, dois homens feridos, que portavam dois fuzis calibre 7.62, foram socorridos para hospitais da região. A ocorrência foi registrada na 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).>