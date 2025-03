ENTREVISTA POLÊMICA

Oruam defende Marcinho VP e diz que líder do CV foi 'exemplo de pai'

Trapper afirma que o pai o ensinou a ser honesto e rebate imagem de “monstro” atribuída ao traficante

Heider Sacramento

Publicado em 31 de março de 2025 às 08:04

Oruam em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular Crédito: Reprodução/TV Record

O trapper Oruam se abriu sobre sua relação com o pai, Marcinho VP, um dos traficantes mais conhecidos do Brasil, durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV. No bate-papo com Roberto Cabrini, ele rebateu a imagem de líder criminoso associada ao pai e afirmou ter recebido dele ensinamentos valiosos. >

“Dizem que ele é o líder [do Comando Vermelho], mas na verdade ele nem é! Meu pai foi preso com 20 anos. Não tem como, com essa idade, ele ser esse monstro todo que a sociedade cria”, declarou o artista.>

Oruam falou sobre sua criação, a relação com o pai e sua carreira, destacando Marcinho VP como um EXEMPLO por tê-lo mantido longe do crime.

Apesar da ausência paterna devido à prisão de Marcinho VP, condenado a 44 anos por tráfico de drogas e homicídios, Oruam destacou o papel do pai em sua criação.>

“Ele foi um ótimo pai, um exemplo de pai pra mim”, garantiu o trapper. “Ele tentou esconder a gente da favela, tirar a gente do morro pra que a gente não olhasse aquilo ali e quisesse aquilo pra gente. Se eu fosse escolher o pai que eu tenho, eu escolhia o meu”, afirmou. “Meu pai me ensinou o caminho certo”, acrescentou.>

Oruam também fez questão de afirmar que sua ascensão na música veio exclusivamente de seu trabalho, citando hits como Tropa do Oruam, em parceria com Zé Felipe. “Eu não tinha nada antes”, ressaltou o artista. No entanto, ele credita a Marcinho VP os valores que o ajudaram a conquistar seu espaço.>