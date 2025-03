RESULTADO DO PAREDÃO

BBB 25: Eva é eliminada com 51,35% dos votos

Eliminação ocorreu na noite deste domingo (30)

Anna Luiza Santos

Publicado em 30 de março de 2025 às 23:39

Eva Pacheco Crédito: Reprodução

A eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite deste domingo (30) foi a bailarina Eva Pacheco. A sister do grupo Pipoca foi a mais votada pelos espectadores para sair do programa, recebendo 51,35% dos votos. Ela entrou no jogo como dupla de sua amiga, Renata Saldanha. >

Eva foi indicada ao paredão da semana pelos votos da casa no confessionário, recebendo 6 indicações dos brothers. Ela disputou a permanência no programa com o baiano Vinícius Nascimento, que recebeu 44,52% dos votos, e Joselma, sister menos votada com apenas 4,13%.>

Ao passar mais de dois meses na casa, a cearense protagonizou momentos marcantes na edição por sua personalidade forte e sem papas na língua para guardar desaforos, principalmente travando bate boca com a ex-policial militar Aline Patriarca. >