PARCERIA

Oruam e filho de Marcola, do PCC, vão lançar música juntos, diz colunista

Colaboração musical entre os filhos de Marcola e Marcinho VP, segundo apuração da coluna, deve ser lançada em breve

A aliança entre duas das mais conhecidas organizações criminosas do Brasil ganha um novo — e inesperado — desdobramento fora do contexto prisional. Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, filho de Marcinho VP, estão preparando o lançamento de uma música em conjunto, marcando um encontro entre os herdeiros de duas trajetórias historicamente opostas dentro do universo do crime organizado. >