FERIADO

Ivete, Lore Improta, Virginia e mais: veja como foi a Páscoa dos famosos

Registros foram compartilhados nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2025 às 16:55

Feriado dos famosos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma das mais importantes datas do calendário cristão, a Páscoa costuma ser um dia para reunir amigos e familiares. Com os famosos, não é diferente. A cantora Ivete Sangalo, por exemplo, retornou à cidade natal, Juazeiro, para comemorar a data. Lore Improta e Léo Santana anteciparam a caça aos ovos da filha, a pequena Liz. Já Virginia Fonseca preparou um cerimônia luxuosa para os três filhos. Confira abaixo como os famosos celebraram: >

Ivete Sangalo

Na manhã deste domingo (20), Ivete postou um vídeo às margens do Rio São Francisco, que passa por Juazeiro. "Uma feliz Páscoa a todos. Tudo na presença dele. Deus", escreveu a cantora. >

Ivete Sangalo posa com fãs em Juazeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca preparou uma celebração luxuosa para a família neste domingo. Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece ao lado do marido, Zé Felipe, e dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. "Ele vive. Passando com esse vídeo para desejar uma FELIZ PÁSCOA para todos, que seja um domingo repleto de amor, paz, cuidado, assim como Jesus nos ensina!!! Um domingo abençoado para todos nós, amém", escreveu. >

Lore Improta e Léo Santana

Um dos casais mais queridos do mundo dos famosos, Lore Improta e Léo Santana anteciparam as celebrações da Páscoa para a Sexta-Feira Santa por causa de um compromisso do cantor. "Como eu AMO isso: reunir a família para esses momentos mais que especiais! Hoje celebramos a sexta-feira santa e também antecipamos a caça aos ovos de Lica, já que o papi @leosantana vai trabalhar no fim de semana!", escreveu Lore.>

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

A influenciadora Graciele Lacerda compartilhou o registro da primeira Páscoa da filha Clara, fruto do casamento com o cantor Zezé Di Camargo. "A primeira Páscoa da Clara! O coração da nossa família nunca esteve tão cheio de amor. Depois de tantos anos de espera, orações e fé, viver esse momento ao lado da nossa tão sonhada filha é mais do que especial, é um presente divino", escreveu. >

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello