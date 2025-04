SUSTO

Cantor Ferrugem e equipe sofrem acidente de ônibus no RS: 'Destruiu tudo'

Pagodeiro e equipe se apresentaram no Festimar, na cidade de Rio Grande

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2025 às 18:55

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20) Crédito: Reprodução/Instagram

Um acidente com o ônibus que transportava o cantor Ferrugem e a equipe dele causou um susto na manhã deste domingo (20), na BR-290, nas proximidades da Ponte do Guaíba, que liga Porto Alegre e Região Metropolitana. O grupo estava em deslocamento após um show no Rio Grande do Sul. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Felizmente, não houve vítimas. >

"Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo, a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro", afirmou Ferrugem nas redes sociais.>

Segundo informações do G1 Rio Grande do Sul, a empresa Mônica Turismo, responsável pelo veículo, informou que solicitou a substituição do ônibus, "mas não houve necessidade, porque a equipe preferiu ir até o aeroporto com o mesmo veículo para evitar atrasos". >

O pagodeiro foi a atração do Festimar, na cidade de Rio Grande, no Sul do estado, na noite de sábado (19). Ele e a equipe informaram que a agenda de shows está mantida. >