8 DE JANEIRO

STF condena a 14 anos de prisão baiana que pichou 'perdeu, mané' em estátua

A defesa da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos diz que não há provas de que ela tenha participado de planejamentos prévios ou utilizado de violência

A manifestação do ministro foi publicada após o voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento no qual a Primeira Turma do Supremo formou maioria para condenar a acusada.>