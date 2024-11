CONEXÃO CAFÉS

Evento promove imersão com café e outros produtos artesanais em Vitória da Conquista

Será a segunda edição do evento, com data para os dias 7 e 8 de dezembro

Um evento que vai promover uma imersão sensorial com cafés especiais e outros produtos acontece em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, nos dias 7 e 8 de dezembro. Esta será a segunda edição do Conexão Cafés Bahia, e vai ser no Parque de Exposições da cidade, das 10h às 20h.

Além dos cafés artesanais com produção na Bahia, quem for ao Conexão terá oportunidade de degustar e conhecer outros produtos relacionados, como queijos, vinhos, charutos, chocolates bean to bar e cachaças.

Nomes conceituados no cenário nacional e internacional já estão confirmados para o evento, como é o caso do premiado barista Emerson Nascimento, do Coffee Five, no Rio de Janeiro. Vencedor de competições internacionais com bebidas à base de café - em Singapura, Portugal, México, Arábia Saudita, Itália, Coreia do Sul, Turquia, Colômbia e Amsterdam -, ele acredita que essa conexão entre produtos é uma tendência no país. “O café é, assim como vinhos, charuto, queijo, um produto que você precisa conhecer para conseguir cada vez mais apreciadores”, diz.