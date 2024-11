SE PREPARE

Gosta de correr? Veja nove corridas que ocorrem em novembro em Salvador

Primeiro circuito será neste sábado (9)

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 10:44

Corrida Colorida do Martagão acontece em novembro Crédito: Divulgação

Se você gosta de correr, se prepara que Salvador vai ter pelo menos nove circuitos durante novembro! O primeiro já começa neste sábado (9), mas ainda há torneios de 5 km a 10 km com inscrições abertas.

Os circuitos já começam neste fim de semana, em seguida haverá circuitos nos dias 17 e 24 - ambos são domingos. O CORREIO preparou uma lista com as principais corridas de Salvador durante o mês. Confira abaixo:

Corrida Colorida do Martagão

A 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, tradicional evento do calendário esportivo soteropolitano, acontece no próximo 24 de novembro. A ação será na Praça Osório Villas Boas (Food Park Salvador), no bairro da Boca do Rio. Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para as atividades de assistência do Hospital, referência em pediatria e um dos maiores exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste.

Nesta edição, uma novidade: haverá duas largadas, uma competitiva, às 6h, e uma segunda, festiva, às 7h30. Ao todo, serão cinco quilômetros de percurso para cada uma das modalidades. As inscrições estão abertas e, para participar, é necessário se inscrever por meio de um link do evento (clique aqui). Todo atleta menor de idade, para participar do evento, precisa obrigatoriamente estar acompanhado de um adulto que também esteja inscrito no evento.

Corrida SSA Run Health

A primeira edição da corrida "SSA Run Health, – corra, doe e salve vidas” será neste domingo (10). Promovido pelo Instituto de Urologia da Bahia, o evento esportivo tem o objetivo de incentivar a prática da atividade física, alertar sobre a conscientização da saúde masculina durante o Novembro Azul e vai destinar 100% da renda arrecadada para a Fundação Lar Harmonia.

A corrida terá percurso de 5 km com largada e chegada no Jardim de Alah, a partir das 6h30, com retorno na Arena Daniela Mercury. Durante todo o percurso da prova haverá pontos de hidratação para os participantes. Os três primeiros colocados nas categorias feminino e masculino serão premiados com troféus e medalhas.

Os interessados poderão fazer a inscrição até o dia 9 de novembro, às 12h, no site do Sympla. O kit do participante da SSA Run Health, contendo camiseta, número de peito e uma mini mochila, estará disponível para retirada entre os dias 6 e 9 de novembro, das 12h às 20h, na loja Live L3 Leste, Shopping Barra.

Corrida Novembro Azul Salvador 2024

Também neste domingo (10), Salvador recebe a Corrida Novembro Azul 2024, um evento que une esporte e conscientização em prol da saúde masculina. Com largada no Farol da Barra e chegada no Rio Vermelho, a prova oferece percursos de 5 km e 10 km, permitindo a participação de atletas de diversos níveis.

As inscrições já encerraram. A entrega dos kits será nesta sexta () e sábado (9) no Shopping da Bahia. Já a concentração da corrida começa às 6h do domingo, com largada no Farol da Barra e chegada no Rio Vermelho. Há percursos de 5 km e 10 km, mais show surpresa e massoterapia.

Circuito Assaí 50 anos

A prova pedestre Circuito Assaí 50 anos – Salvador será realizada no dia 17 de novembro de 2024 no Jardim de Alah. Há duas modalidades, corrida 5 km, com partida às 6h30, e caminhada 3 km, no mesmo horário. Também há circuitos para pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (11), às 12h, ou até o limite de vagas. A retirada de kit acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro de 2024 das 8h às 20h na Loja Assaí Salvador Paralela que fica localizada na Av. Luis Viana Filho. O valor da inscrição é R$ 80.

Outras corridas