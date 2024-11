NOVEMBRO AZUL

Corrida vai do Farol da Barra ao Rio Vermelho pela luta contra o câncer de próstata

Evento terá percursos de 5km e 10km, hidratação, massoterapia e show surpresa

Marina Branco

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 19:10

Corrida Novembro Azul Salvador 2024 Crédito: Divulgação

Unindo esporte e saúde, a Corrida Novembro Azul Salvador 2024 chegará à cidade no próximo domingo (10), espalhando o lema “combatendo preconceitos e vencendo desafios”. Com opções de percurso de 5km e 10km, a corrida seguirá um roteiro que vai do Farol da Barra ao Rio Vermelho, com atletas de vários níveis de preparação.

A concentração para a corrida terá início às 6h, com a largada às 6h30. Durante o percurso, terão momentos de hidratação, frutas, massoterapia, e até mesmo um show surpresa.

Para participar, é necessário buscar os kits de materiais, disponíveis entre os dias 8 e 9 de novembro, das 18h às 20h, no segundo piso do Shopping da Bahia, em frente à Viva Gula.

O evento esportivo faz parte da campanha da Prefeitura de Salvador de prevenção do câncer de próstata, e promove a quebra dos preconceitos aos cuidados com a saúde dos homens. A ideia é levar os participantes a refletirem sobre os exames preventivos e o autocuidado, incluindo a prática de esportes.

"A Corrida Novembro Azul é mais do que um evento esportivo, é uma oportunidade de reforçar a importância dos cuidados preventivos com a saúde masculina. Queremos incentivar os homens a superar os preconceitos e a se cuidar mais, através da prática esportiva e da conscientização", comentou Nenel Rebouças, diretor da Viva Esporte, realizadora do evento.

A corrida também encerra o Circuito de Corridas de Rua Solidárias da Bahia neste ano, que preencheu as ruas do estado com projetos dos mais diversos temas. Entre Corrida Noturna, Corrida da Mulher, Corrida das Mães e Corrida dos Pais, foram mais de 15 mil corredores praticando esportes e doando 12 toneladas de alimentos. Na última edição das corridas, a previsão é de que sejam mais três toneladas arrecadadas.

O circuito também homenageou exemplos de solidariedade da Bahia, como a santa Irmã Dulce, na Corrida das Mães, e o espírita Divaldo Franco, na Corrida dos Pais.