HABITAÇÃO

Feira de Santana abre inscrições para o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’; veja detalhes

Primeira etapa contará com 1.964 imóveis

Millena Marques

Publicado em 2 de abril de 2025 às 14:01

Reunião de anúncio das vagas nesta quarta-feira (2) Crédito: ACM/Divulgação

A prefeitura de Feira de Santana abriu vagas para o programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’, promovido pelo Governo Federal e Caixa Econômica Federal em parceria com a gestão municipal. Ao todo, a primeira etapa contará com 1.964 imóveis. O início do cadastro foi anunciado pelo prefeito José Ronaldo (União Brasil) nesta quarta-feira (2), no Paço Municipal Maria Quitéria. >

As inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida estão sendo realizadas de forma online, através do site da Prefeitura de Feira de Santana, na área de Serviços e Informações, na parte inferior da página, clicando no ícone “Minha Casa, Minha Vida”. >

Também é possível realizar a inscrição pelo aplicativo Feira Conectada ou pelo WhatsApp oficial da Prefeitura, no número 75 99867-4432, através do atendimento automatizado, escolhendo a seção “Minha Casa, Minha Vida” e, em seguida, optando pelo tipo de informação desejada ou realizando a inscrição. >

Na segunda etapa, o sistema de informações verificará quem se enquadra no programa, realizando a hierarquização das famílias e o enquadramento dos candidatos nas regras do programa, com verificação social para direcionar os imóveis às pessoas que mais necessitam. Em seguida, será realizada a verificação documental e, por fim, a convocação dos pré-selecionados. A lista de pré-selecionados será publicada e, posteriormente, será realizada a assinatura do contrato.>

Em Feira, podem participar do programa moradores da cidade, com renda bruta familiar de até R$ 2.850 e com idade acima de 18 anos inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). >

Os critérios para participar do programa que são prioritários: >

Mulher deve ser chefe de família; >

Receber benefício do BPC ou Bolsa Família, ser titular ou cônjuge negro; >

Ter idoso na família, criança ou pessoa com câncer ou doença degenerativa; >

Ser vítima de violência doméstica >

Pertencer a povos tradicionais ou morar em áreas de risco ou em situação de rua, além de ser feirense. >