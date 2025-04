CRIME

Justiça manda soltar influenciador baiano suspeito de golpe por 'jogo do tigrinho'

Polícia diz que Igor Araújo Moura enganava seguidores com falsos cassinos virtuais e acumulou patrimônio de R$ 750 mil

Maysa Polcri

Publicado em 2 de abril de 2025 às 11:43

Igor Moura compartilhava rotina nas redes sociais Crédito: Reprodução

A Justiça determinou a soltura do influenciador Igor Moura, de 27 anos, suspeito de comandar um esquema de apostas ilegais em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Segundo a polícia, ele usava suas redes sociais para atrair vítimas, vai responder em liberdade por estelionato eletrônico, exploração de jogos de azar e violação às leis do consumidor. >

A decisão de conceder liberdade foi proferida pelo juiz João Lemos Rodrigues, na terça-feira (1º). O pedido havia sido feito pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que afirma não haver provas de flagrante. >

A Justiça ainda determinou a devolução dos bens de Igor que foram apreendidos. São eles: dois carros, modelos Chevrolet Onix e Jeep Compass, cartão bancário e R$ 7,8 mil. >

Suspeitas

Segundo as investigações, Igor Moura promovia jogos tipo 'tigrinho' e cassinos online proibidos no Brasil, incentivando seguidores a se cadastrar em plataformas ilegais por meio de links compartilhados em seu perfil no Instagram. >

Ele prometia lucros fáceis, mas, na prática, a maioria dos participantes perdia dinheiro, enquanto ele enriquecia. Com os golpes, adquiriu um carro de luxo, um imóvel de alto padrão e uma loja, totalizando R$ 750 mil em bens.>

Nas redes sociais, Igor Moura compartilha uma vida de luxo. Além do patrimônio, o influenciador ostentava uma festa particular que era batizada como Bloco do Igor Moura. A festa reunia artistas da região de Vitória da Conquista e músicos de expressão nacional, como a cantora Melody, que se apresentou no bloco e posou com Igor para algumas fotos.

>

Antes de ser preso, porém, Igor falou em vídeo para os seguidores que o seu objetivo nas redes sociais era não esconder nada de ninguém, o que, segundo ele, era o segredo da conexão que formava com seu público. >