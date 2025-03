ARRASTA PÉ

São João de Santo Antônio de Jesus terá 20 atrações nacionais; confira

Festejo, que vai ocorrer entre os dias 19 e 24 de junho, vai custar este ano R$ 10 milhões

A prefeitura municipal de Santo Antônio de Jesus anunciou nesta quinta-feira (27) que a festa junina da cidade contará com 20 atrações nacionais e 123 locais. O festejo, que vai ocorrer entre os dias 19 e 24 de junho, vai custar este ano R$ 10 milhões. No entanto, o prefeito Genival Deolino faz questão de ressaltar que o município só vai entrar com 50% desse volume, sendo o restante custeado pela iniciativa privada. "Vai ser ainda melhor do que o de 2024, aumentamos o número de atrações nacionais", diz. As informações foram divulgadas no lançamento da festa, durante almoço no Boi Preto. >