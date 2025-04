Alô Alô Bahia

Já é São João! Alô Alô Bahia promove festa junina com grandes marcas e personalidades em Salvador

No dia 16 de maio, o Alô Alô Bahia promove uma grande celebração junina no Cerimonial Conceição da Praia

Publicado em 5 de abril de 2025 às 08:00

Alô Alô Bahia promove festa de São João, para convidados, abrindo os festejos juninos em Salvador Crédito: Divulgação

No dia 16 de maio, o Alô Alô Bahia promove uma grande celebração junina no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do Comércio. O evento, que reunirá 400 convidados, promete uma noite repleta de música, gastronomia típica e uma ambientação que homenageia as tradições nordestinas. >

Cerimonial Conceição da Praia Crédito: @pontodevistadrones

O local escolhido para a festa une história e modernidade. Anexo à Igreja da Conceição da Praia – de onde parte, em dezembro, o cortejo da mais antiga festa religiosa do Brasil –, o espaço mescla arquitetura contemporânea com elementos preservados de sua estrutura original.>

Com um line-up 100% composto de artistas nordestinos, a festa será uma verdadeira imersão na cultura junina, trazendo desde o forró tradicional até um cardápio cuidadosamente elaborado com os sabores típicos do período. “Além de sermos um agente de boas notícias, temos a missão de valorizar o que há de mais autêntico na cultura nordestina. Esse evento reforça o nosso compromisso com experiências marcantes e a conexão com grandes nomes”, destaca Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.>

Tradição>

As festas juninas, ciclo que homenageia entidades cristãs, sobretudo Santo Antônio, São João e São Pedro, chegaram ao país via colonização portuguesa e ganharam cores e contornos locais. As mais populares delas continuam a ser promovidas por igrejas. Mas não é sempre que a religião dá o tom. Há grandes shows rolando sob bandeirolas e shoppings centers que organizam os próprios eventos, assim como prefeituras e grupos de empresários. Ainda assim, apesar das questões econômicas e financeiras, guarda-se a tradição nos lugares mais remotos. Parte dela, felizmente, pode ser encontrada na capital e, principalmente, no interior do estado, em uma multiplicidade de manifestações.>

Lara e Guido Allegro Crédito: Elias Dantas

Nova unidade>

O Di Liana acaba de anunciar a abertura de mais uma unidade na capital baiana. O espaço está previsto pra ser inaugurado ainda em abril, no L3 do Salvador Shopping. A nova loja terá o formato Cucina, criado em 2024 pela atual gestão do Di Liana – formada por Lara e Guido Allegro, netos da fundadora Liana Allegro. A operação já é conhecida pelo público nos espaços do Cidade Jardim e Feira de Santana, ambos dentro de lojas da rede de supermercado Hiperideal. O projeto da nova unidade foi assinado pelo escritório de arquitetura Estúdio Jacarandá. “Eles conseguiram captar muito bem tudo que queríamos, trazer as raízes de Dona Liana e Veneza, a elegância do Ristorante de Ondina e a inovação do Cucina”, nos disse Guido Allegro.>

Novo espaço>

A Casa Tua promoveu evento, quarta-feira, para celebrar a abertura de um espaço dedicado à Organne – marca reconhecida por vasos vietnamitas que adornam ambientes sofisticados em todo o Brasil. O encontro foi comandado pelos donos da loja, Chris e Ronaldo Peleteiro, e reuniu profissionais dos segmentos de arquitetura, decoração e design de interiores. O evento contou, ainda, com a presença do fundador da Organne, Paulo Henrique Costa. A partir de agora, o atendimento aos clientes da marca na capital baiana será feito dentro da própria Casa Tua, no Caminho das Árvores.>

Lucas Gasparini, Gabriel Almeida e Derek Camargo Crédito: Divulgação

Centro de experiências>

Gabriel Almeida, Derek Camargo e Lucas Gasparini adquiriram uma ilha particular na Baía de Todos-os-Santos e agora pretendem transformá-la em um ‘paraíso dos médicos’. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Gabriel explicou que a propriedade servirá como um centro de experiências imersivas, oferecendo vivências presenciais com foco em mentoria, educação e aceleração de carreira. “Compramos a ilha inicialmente para usar com a nossa família, mas agora queremos transformar um espaço de lazer em local para ter reuniões estratégicas e discutir negócios”, explica Almeida. “Eu nunca vi nada igual, e olha que eu já viajei para as Maldivas 4 vezes”, brinca. O local fica a 30 minutos de lancha da Bahia Marina, em Salvador.>

Vik Muniz, Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim Crédito: Divulgação

Jantar de pré-lançamento>

Na terça-feira, as empresárias baianas Ticiana Villas Boas e Tatiana Amorim, à frente da +55 design, receberam convidados para o pré-lançamento da coleção Arquétipos, criada pelo artista plástico Vik Muniz. O evento, realizado durante jantar na casa de Bia Yunes Guarita, em São Paulo, reuniu grandes nomes da arte e do design contemporâneo. A coleção, desenvolvida em parceria com a +55, traz peças autorais que mesclam arte e funcionalidade. Entre os itens estão dois sofás, uma poltrona, uma mesa carretel, duas mesas de botão e um pufe. O jantar contou com a presença de Joesley Batista (marido de Ticiana), além de convidados como Ana Eliza Setubal, Glória Kallil, Giovanni Bianco, Malu Barreto e Daniela Filomeno Seripieri. >

Cidadã Soteropolitana>

A diretora de Jornalismo da Rede Bahia, Ana Raquel Copetti, será condecorada cidadã soteropolitana. O projeto para a entrega da honraria, de autoria do vereador Kiki Bispo, foi aprovado, por unanimidade, na sessão ordinária da última quarta-feira (2), no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador. A cerimônia de entrega da honraria ainda não tem data definida para acontecer.>

