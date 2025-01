DEVOTO

'Um milagre palpável', declara rapper Vandal ao falar de relação com Santa Dulce

O cantor baiano fez uma participação no show do BaianaSystem neste domingo (27)

'Eu coloco minha ligação com Irmã Dulce como um dos pontos que me salvaram e prepararam para todas as coisas que vieram. E me fizeram ter o entendimento de que não sou um artista convencional. Ela vivia para o povo, tinha esse contato com o povo, essa sensibilidade completamente diferente. Me vi nisso a partir do momento que tive as informações que precisava, quando perdi minha avó [Neuza]. Dentro desse processo de hospitais, o sistema de saúde deficitário que temos, eu estava beirando à loucura, entrando e sentindo as debilidades disso: pressão alta, tendo que ser medicado junto à minha avó por estar no ápice da ansiedade e do desespero em si. Foi em Dulce que consegui ter essa graça depois de lutar meses por uma regulação para minha avó, conseguimos uma vaga dentro do Irmã Dulce', relatou.>