FEBRE DO MOMENTO

Saiba quanto custa e onde comprar bebê reborn em Salvador

Preços chegam a R$ 12 mil

O preço depende exclusivamente do tipo de bebê reborn que o cliente deseja. A artesã Sheila Carapiá, que é especialista em arte reborn e pioneira no ramo em Salvador, conta que a qualidade não difere entre os bonecos. O fator variável é a verossimilhança: quanto mais realista, mais caro é. >

“O preço está atrelado ao modelo. Eu tenho um, que chamo de Penny, que o cliente vai ter que pagar mais caro se quiser comprar por causa do olho. A cavidade ocular dele cabe para um modelo de olho que é extraído de íris humana rara, que custa R$ 250. Esse bebê reborn tem a mesma qualidade dos outros, mas fica mais caro por conta do material”, reitera. >

Outro fator que pode influenciar o preço é a moeda. Uma grande parte do material que é utilizado na confecção dos bebês reborn é importado do Canadá ou de países europeus cujas moedas são mais valorizadas do que a brasileira, logo, o custo é mais alto. >

Em Salvador, os bonecos ultrarrealistas podem ser adquiridos diretamente com as artesãs. A reportagem encontrou três delas, que contam com diferentes faixas de preços e modelos reborn. Sheila Carapiá, que comanda a Sheila Reborn, tem bonecos que custam entre R$ 1 mil e R$ 2,5 mil, sendo que a produção ocorre, geralmente, por encomenda. A depender do material e da forma pretendida para o bebê, os custos podem chegar a R$ 12 mil. >