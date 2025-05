COMPORTAMENTO

O que o signo da sua bebê reborn diz sobre ela? Astrólogo explica

Astrólogo caracteriza bonecas a partir das características principais de cada signo do zodíaco

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2025 às 23:00

Bebê reborn Crédito: Reprodução

As bonecas reborn já se tornaram a queridinha de muitas 'mamães' e mostraram que vieram para ficar. A adoção reborn oferece um leque de possibilidades, incluindo a escolha de qual será o signo da sua boneca, o que vai moldar o comportamento da filha reborn por toda a vida. Para facilitar a escolha, o astrólogo João Bidu elencou caraterísticas do comportamento das 'reborn' de cada signo do zodíaco. Confira: >

De acordo com Bidu, as bonecas do signo de áries (21/03 a 19/04) podem ser atentas e curiosas. Elas têm expressão decidida e são cheias de atitude. Para combinar com a personalidade forte característica de todo ariano, elas devem ser vestidas com roupas em tons de vermelho e laranja. >

Já as taurinas (20/04 a 20/05) são mais manhosas, possuem um olhar doce, que transmite segurança e aconchego. Os tons pasteis são indicados para elas.>

As de gêmeos (21/05 a 20/06) são as mais expressivas. São espertas e combinam com muitos acessórios como chocalhos, além de roupas coloridas e alegres. >

Assim como todo bom canceriano (21/06 a 22/07), as 'reborn' pertencentes a este signo são sensíveis e estão sempre prestes a pedir um colinho. Cores suaves são as que mais combinam com elas.>

Bonecas reborn de leão (23/07 a 22/08) são cheias de chame, carisma e energia. Combinam com cabelos volumosos e roupas estilosas. >

As virginianas (23/08 a 22/09) carregam em seu olhar toda a serenidade do zodíaco! Estão sempre 'alinhadinhas' e transmitem ordem e paz. Suas roupas, com bordados e rendas, estão sempre bem passadas.>

Librinas (23/09 a 22/10) são graciosas e encantadoras e combinam com traços suaves e harmoniosos. Ficam bem com tons de lilás e azul claro e acessórios como chapeis e sapatinhos combinando. >

As bebês reborn de escorpião (23/10 a 21/11) possuem olhar misterioso, penetrante e intrigante. Combinam com a profundidade dos tons de roxo. >

Sagitarianas (22/11 a 21/12) seguem a risca as características do signo: são sorridentes e adoram uma aventura. Incluir uma mochilinha no look delas é sempre uma boa pedida!>

Já as bonecas do signo de capricórnio (22/12 a 19/01) são mais sérias e discretas. Seu olhar é capaz de transmitir sabedoria e serenidade. Elas combinam como roupinhas discretas e tons neutros.>

Aquarianas (20/01 a 18/02) são criativas e originais. Gostam de roupas modernas e estilos até mesmo fora do comum. Com elas, pode apostar em cores como o prateado ou até mesmo estampas tie-dye. >