Empréstimo consignado para CLT vale a pena? Veja o que dizem especialistas

Mais de 2,4 mil pedidos de empréstimos foram feitos na Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:40

Carteira de Trabalho Digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em apenas uma semana, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) registrou 2.445 pedidos de empréstimo consignado de pessoas com carteira de trabalho assinada na Bahia (CLT). Trata-se de nova modalidade, que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. Mas o consignado vale a pena? Veja o que dizem especialistas. >

A promessa do Governo Federal é de que os empréstimos para trabalhadores CLT tenham taxas de juros abaixo dos valores de mercado. Porém, economistas alertam para o risco de endividamento, uma vez que as parcelas do crédito consignado serão descontadas diretamente na folha dos funcionários, por meio do eSocial. >

Na Bahia, o valor médio dos empréstimos já solicitados é R$ 5.732, com parcelas médias de R$ 294,99. Edval Landulfo, economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia, avalia que as taxas de juros devem ser vantajosas para os trabalhadores. >

"Ainda é cedo para ter uma exatidão das taxas de juros que serão praticadas, mas já observei percentuais de 1,29% ao mês, com média de 1,73% ao mês", diz. Segundo o economista, a taxa é similar à praticada aos servidores públicos, que é de 1,8% ao mês, e inferior a de empréstimos pessoais bancários, que têm, em média, taxa de 6,09%. >

"Se as taxas de juros do consignado forem de até 1,73% ao mês, vai ficar muito próximo dos servidores públicos. Isso acontece por causa da garantia que é dada com até 10% do FGTS. As instituições financeiras terão a garantia real de que vão receber o que estão emprestando", completa Edval Landulfo. Também será possível utilizar o valor total da multa rescisória na demissão sem justa causa (que equivale a 40%).>

Emerson Santos, educador financeiro e CEO da Finex Brasil, avalia ainda quais são os demais benefícios em comparação aos outros tipos de empréstimos. "A medida permite parcelamentos mais longos, o que reduz o valor das parcelas. Há ainda facilidade na contratação, já que o risco é menor", detalha. A média de parcelas dos pedidos de empréstimos para CLT na Bahia é 19, segundo o MTE. >

Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores poderão retirar somente o valor do FGTS que não for dado em garantia dos empréstimos consignados. Os especialistas avaliam que há risco de endividamento. "A parcela é descontada direto no salário, o que pode prejudicar o orçamento mensal caso já existam outras dívidas ou despesas fixas altas", lembra Emerson Santos.

Além disso, pode ser mais difícil renegociar dívidas. "Uma vez descontado na folha, há pouca flexibilidade para renegociação caso surjam imprevistos financeiros", completa. >

Para Edval Landulfo, não é indicado utilizar os empréstimos para consumo. "As pessoas vão pagar juros em qualquer tipo de empréstimo, então é preciso ter organização financeira. Se for para fazer uma nova dívida ou utilizar o dinheiro para consumo, como uma viagem, o empréstimo não é interessante", alerta. >

Como acessar?

O acesso ao programa será feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que solicita as ofertas de empréstimo ao banco. As ofertas devem ser enviadas em até 24 horas para que o trabalhador possa escolher a melhor opção e contratar. >