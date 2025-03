NOVIDADE

Saiba tudo sobre o empréstimo consignado para CLT, que começa a valer nesta sexta (21)

Cerca de 47 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2025 às 08:11

Carteira de Trabalho Digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma nova modalidade de empréstimo consignado passa a valer no Brasil a partir desta sexta-feira (21). Trabalhadores com carteira assinada (CLT) poderão buscar o empréstimo utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. >

As parcelas dos empréstimos consignados são quitadas com desconto no contracheque, ou seja, no salário do funcionário que pega um empréstimo em uma instituição financeira.>

A partir desta sexta-feira (21), trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade podendo usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Também será possível ulilizar o valor total da multa rescisória na demissão sem justa causa (que equivale a 40% do valor do saldo).>

Segundo o governo federal, 47 milhões de trabalhadores poderão ser beneficiados pela medida, que inclui todos os tipos de celetistas. A previsão é de que os juros cobrados desse público caiam para menos da metade do que é cobrado atualmente. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a nova medida reduz as chances de endividamento. >

Como acessar?

O acesso ao programa será feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que solicita as ofertas de empréstimo ao banco. As ofertas devem ser enviadas em até 24 horas para que o trabalhador possa escolher a melhor opção e contratar.>