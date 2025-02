INSCRIÇÕES ABERTAS

Empréstimo comum ou Fies: saiba qual sai mais barato para os estudantes

Mais de 112 mil vagas serão oferecidas no Fies 2025

Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 05:30

Saiba quando é preciso começar a pagar o Fies Crédito: Marcello Casal Jr

Interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até sexta-feira (7) para se inscrever no programa do governo federal. Mais de 112 mil vagas serão oferecidas para estudantes que ingressarem em faculdades particulares no Brasil. As parcelas do financiamento devem ser pagas logo após a formatura, assim que o beneficiário começar a receber salário. Segundo especialistas, o Fies é mais vantajoso do que empréstimos bancários. >

É o que explica Edval Landulfo, economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA). "A partir do momento que uma pessoa toma empréstimo no banco, não tem muito tempo de carência. No Fies, a pessoa já terá, enquanto estudante, facilidade de não se preocupar com o pagamento, caso tenha 100% de financiamento", explica.>

O Fies oferece três modalidades de financiamento, que dependem da realidade financeira de cada estudante. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo têm direito ao Fies Social, com o total valor do curso financiado. >

"A taxa de juros varia entre 3 e 6,67% ao ano para estudantes com renda familiar bruta mensal per capita entre três e cinco salários mínimos. Já para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos, a taxa varia entre 6,67% e 9,67% ao ano", completa Edval Landulfo. >

A taxa de juros para empréstimos pessoais em bancos é variável. Um levantamento realizado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) indicou que a taxa de juros média em 2024 foi de 7,91% ao mês, o que representou um aumento de 0,13 ponto percentual em relação a 2023. >

O Santander ficou com a maior taxa média de empréstimo pessoal, com 9,99% ao mês, em contramão a Caixa Econômica, que apresentou a menor taxa média anual de 5,56%. >

Quando começa o pagamento?

Estudantes que firmaram contratos até 2017, têm um período de carência de 18 meses para começar a pagar o Fies após concluir o curso. Nesse período, é preciso pagar apenas as parcelas trimestrais referentes aos juros. >