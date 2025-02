EDUCAÇÃO

Inscrições abertas: tudo o que você precisa saber para garantir uma vaga no Fies

Candidatos podem participar da seleção até sexta-feira (7)

Maysa Polcri

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 11:29

Saiba como funciona a lista de espera do programa Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025. O prazo de inscrição é até sexta-feira (7). O programa do governo federal financia cursos em instituições de ensino privadas em todo o país. Serão ofertadas 112 mil vagas neste ano. Após a conclusão do curso, os estudantes devem pagar as parcelas da dívida. Confira abaixo as principais dúvidas sobre o financiamento estudantil. >

Os candidatos precisam ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter alcançado pontuação média igual ou superior a 450 na média aritmética das cinco provas do exame. Além de não ter zerado a redação. Também há critério de renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. >

Desde o ano passado, 50% das vagas são reservadas para candidatos inscritos no Cadastro único para Programas Sociais (CadÚnico) e com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo - o Fies Social. Nesses casos, o financiamento pode chegar a 100%. >

As inscrições devem ser feitas através do Portal Fies, com uma conta Gov.Br. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 18 de fevereiro. Os candidatos selecionados deverão complementar os cadastros entre os dias 19 e 21 de fevereiro. >

Durante o processo, os interessados devem escolher três cursos desejados, selecionando o estado, município, curso e a instituição de ensino pretendidos. Terão prioridade na seleção os candidatos que:>

Ainda não concluíram o ensino superior e nunca usaram o financiamento estudantil;

Quem não concluiu o ensino superior, mas já utilizou o Fies e quitou a dívida;

Candidatos que já possuem diploma de nível superior, mas nunca usaram o Fies;

Quem já tem ensino superior e quitou um financiamento estudantil anterior. >

Nota de corte

A nota de corte para cada curso é estabelecida com base no número de vagas e no total de candidatos inscritos. Em 2024, os alunos que ingressaram no curso de Medicina na Universidade Salvador (Unifacs), por exemplo, tiveram nota mínima de 777,08, segundo levantamento da ProFies, empresa que atua há 23 anos no segmento de educação. >

No Centro Universitário Zarns, em Salvador, a nota de corte foi 752,62 no Enem para Medicina - uma das graduações mais procuradas no financiamento. As mensalidades das duas instituições custam R$12,6 mil e R$13,2 mil, respectivamente. >

Quando devo começar a pagar?

O saldo devedor do Fies deverá ser pago a partir do primeiro mês após a conclusão do curso, desde que o usuário possua renda. Os valores são descontados diretamente na folha de pagamento. Caso não possua renda, o financiamento será quitado em prestação mensal equivalente ao pagamento mínimo. >

Não fui selecionado. E agora?