EDUCAÇÃO

Fies: programa terá 56 mil vagas para inscritos no CadÚnico

Número representa metade do total de novas vagas anunciado pelo MEC

Das 112.168 novas vagas anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC) para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ao longo de 2025, metade será destinada a candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com renda familiar per capita até meio salário mínimo.