Fies 2025 inscreve de 4 a 7 de fevereiro para 112 mil vagas; veja passo a passo

Inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Tharsila Prates

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 23:10

Site oficial do Fies Crédito: Divulgação Marcello Casal Jr

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderão ser feitas pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no período de 4 a 7 de fevereiro. Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas em todo o país, em dois processos seletivos: o primeiro para cursos com início de aulas no primeiro semestre e o segundo para aulas com início no segundo semestre.>

Para disputar as vagas no Fies Social, é preciso ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer uma de suas edições, a partir da edição de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do exame, e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero.>

É vetada a inscrição de quem declarou ter participado do Enem como “treineiro”. O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).>

A base de dados correspondente à situação do CadÚnico será a de 11 de janeiro de 2025. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.>

A classificação no processo seletivo do Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Ela respeitará a seguinte ordem de priorização:>

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado. >

Resultado>

O Fies Seleção terá chamada única e lista de espera. O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro. O candidato será pré-selecionado em apenas uma de suas opções de curso/turno/local de oferta/instituição de ensino superior realizadas na inscrição, conforme o tipo de vaga e a modalidade de concorrência.>