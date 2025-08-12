Acesse sua conta
Pistoleiro executa feminicida após 'decreto' de facção

Raimundo Emílio Castro Mendes, conhecido como Vavá, representava alto escalão da facção Comboio do Cão no DF e atuava como pistoleiro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:54

Raimundo Emílio Castro Mendes
Raimundo Emílio Castro Mendes Crédito: Reprodução

Preso, o pistoleiro da facção Comboio do Cão Raimundo Emílio Castro Mendes (foto em destaque) representava um membro de alto escalão da facção, sendo de alta periculosidade. Também conhecido como Vavá, foi encontrado na sexta-feira (8/8) em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A prisão foi feita em uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO-DF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Investigações da 27ª Delegacia de Polícia do DF (Recanto das Emas) apontaram que o pistoleiro recebeu ordens para matar Alex Brito Alves da Cruz porque o homem estaria chamando a atenção policial para Quadra 800 do Recanto das Emas, atrapalhando o tráfico de drogas na região.

Feminicida foi achado morto no DF

Alex Brito Alves da Cruz por Reprodução
Alex Brito Alves da Cruz por Reprodução
Alex Brito Alves da Cruz por Reprodução
Raimundo Emílio Castro Mendes por Reprodução
PM foi acionada para local onde estava o corpo por Breno Esakim/Metrópoles
PM foi acionada para local onde estava o corpo por Breno Esakim/Metrópoles
PM foi acionada para local onde estava o corpo por Breno Esakim/Metrópoles
PM foi acionada para local onde estava o corpo por Breno Esakim/Metrópoles
1 de 8
Alex Brito Alves da Cruz por Reprodução

Leia a reportagem completa no portal Metrópoles, parceira do CORREIO

