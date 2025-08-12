CRIME

Pistoleiro executa feminicida após 'decreto' de facção

Raimundo Emílio Castro Mendes, conhecido como Vavá, representava alto escalão da facção Comboio do Cão no DF e atuava como pistoleiro

Preso, o pistoleiro da facção Comboio do Cão Raimundo Emílio Castro Mendes (foto em destaque) representava um membro de alto escalão da facção, sendo de alta periculosidade. Também conhecido como Vavá, foi encontrado na sexta-feira (8/8) em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A prisão foi feita em uma ação conjunta da Polícia Civil do Distrito Federal, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO-DF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Investigações da 27ª Delegacia de Polícia do DF (Recanto das Emas) apontaram que o pistoleiro recebeu ordens para matar Alex Brito Alves da Cruz porque o homem estaria chamando a atenção policial para Quadra 800 do Recanto das Emas, atrapalhando o tráfico de drogas na região.