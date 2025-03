NOVIDADE

Trabalhador com 'nome sujo'também pode contratar empréstimo consignado para CLT?

Nova modalidade de crédito já está disponível via CTPS Digital

Carol Neves

Publicado em 28 de março de 2025 às 07:56

Carteira de trabalho Crédito: Shutterstock

Os trabalhadores com carteira assinada agora têm acesso a uma nova linha de crédito consignado, chamada "Crédito do Trabalhador", que não considera dívidas em atraso ou restrições no nome para aprovação. O anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante entrevista ao programa "Voz do Brasil". >

Diferente dos empréstimos tradicionais, a análise para o "Crédito do Trabalhador" leva em conta apenas dois fatores: se o trabalhador tem emprego formal e as condições do empregador para realizar os descontos em folha. "A garantia é o salário e a folha de pagamento, já que [o empréstimo] será descontado em folha. Então não será necessário os bancos observarem se o trabalhador tem dívida extraordinária, se está com o nome sujo", explicou Marinho. >

O crédito já está disponível exclusivamente pelo aplicativo CTPS Digital, o mesmo usado para acessar a Carteira de Trabalho digital. Por meio do app, os trabalhadores podem solicitar propostas junto às instituições financeiras cadastradas - incluindo todos os grandes bancos - e receber ofertas em até 24 horas. O sistema funciona como um leilão reverso, onde os bancos apresentam suas condições e o trabalhador escolhe a melhor opção. >

O ministro alertou sobre a importância de comparar as propostas: "Não tenha pressa de fechar contrato. Solicite uma proposta e aguarde todas chegarem. Todos os bancos que estão ali mandarão uma proposta para você". O governo estima que a nova modalidade possa reduzir as taxas de juros em até 52% em relação aos consignados convencionais, embora não tenha estabelecido um teto para os juros. >

A iniciativa beneficia todos os trabalhadores CLT, incluindo domésticos, rurais e até microempreendedores individuais (MEI) que tenham vínculo empregatício. As parcelas serão descontadas diretamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário, e os contratos podem incluir como garantia adicional até 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória em caso de demissão. >