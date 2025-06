MITO OU VERDADE

A vacina da gripe causa reação? Especialistas respondem

Dor muscular e febre estão entre queixas de parte das pessoas que tomam vacina

Larissa Almeida

Publicado em 13 de junho de 2025 às 05:40

Vacinação contra a gripe Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

Quem vai ao posto de saúde tomar a vacina contra a Influenza pode voltar para casa com a sensação de cansaço, dor no local da aplicação, dor no corpo e, em alguns casos, até mesmo febre. Essas reações, que não são unânimes, mas podem acontecer após a vacinação, são geralmente confundidas com sintomas gripais. Mas, afinal, a vacina da gripe pode causar essa reação? >

O infectologista Adriano Oliveira destaca, em primeiro lugar, que toda e qualquer vacina tem como princípio básico a ativação do sistema imunológico, desencadeando um sistema de respostas do corpo ao agente que ela vai passar a prevenir. No momento que essa ativação acontece, é possível que haja uma sensação de mal-estar com alguns dos sintomas acima mencionados. >

“Esses quadros não costumam passar de 24 horas ou 48 horas e, em geral, são muito brandos. Essa manifestação é benigna, ninguém vai morrer por causa disso. A maioria das pessoas, inclusive, não sente absolutamente nada. Por isso, a vacina é extremamente válida”, frisa o especialista. >

De acordo com Claudilson Bastos, médico infectologista e consultor do Sabin Diagnóstico e Saúde, não é raro ver casos de pessoas que tomam a vacina no período de incubação do vírus após contato com alguém gripado, o que pode levar a manifestação da gripe dias após a vacinação. >