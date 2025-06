IMUNIZAÇÃO

Salvador oferece 17 vacinas gratuitas na rede municipal de saúde; saiba quais

Salas de vacinação estão abertas de segunda a sexta-feira

Você sabia que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador disponibiliza, de forma gratuita, todas as vacinas do calendário básico do Sistema Único de Saúde (SUS), a exemplo dos imunizantes contra hepatite, dengue e gripe? >

Além das vacinas de rotina, Salvador também realiza campanhas especiais de imunização. A mobilização em curso no momento é contra a gripe (Influenza) , voltada para grupos prioritários, com foco na redução de complicações e internações causadas por vírus respiratórios.>

Graças à vacinação, doenças como poliomielite, sarampo e rubéola foram controladas ou erradicadas no Brasil. No entanto, quando a cobertura vacinal diminui, há risco real de que essas enfermidades voltem a circular. Manter a caderneta atualizada é uma forma de proteger não só a si mesmo, mas também toda a comunidade.>

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, ainda ressalta que a imunização é um serviço essencial, voltado a todas as fases da vida. “Desde o nascimento até a terceira idade, as vacinas estão disponíveis para todos. Nossa rede está equipada para atender com qualidade e capilaridade, com postos em quase 100% dos bairros. Também realizamos ações de vacinação extramuros e aos finais de semana, ampliando o acesso e levando a proteção até onde o cidadão está”, disse.>