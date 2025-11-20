Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:17
O universitário Edcley de Souza Teixeira, suspeito de antecipar questões quase idênticas às que caíram no Enem 2025, oferecia R$ 10 por cada pergunta memorizada por participantes do Prêmio Capes Talento Universitário, segundo documentos obtidos pelo g1 Educação.
As mensagens mostram que Edcley entrava em contato com alunos selecionados para a prova e pedia que eles decorassem o maior número possível de questões. Ele não mencionava aos estudantes que a avaliação funcionava como pré-teste para o banco de itens do Enem, informação que já sabia e que nunca havia sido divulgada oficialmente pelo Ministério da Educação (MEC).
Foi com esse material coletado que Edcley conseguiu fazer uma live exibindo ao menos cinco perguntas muito similares às que seriam aplicadas no segundo dia do Enem 2025. A transmissão, feita cinco dias antes da prova, levou o MEC a anular três questões e a acionar a Polícia Federal para investigar quebra de sigilo.
Nas conversas reveladas, Edcley oferecia o pagamento por questão memorizada e orientava os participantes a tentarem lembrar o enunciado e as alternativas com o máximo de detalhes possível. Ele dizia apenas que usaria o conteúdo para análises pessoais, sem explicar que buscava antecipar temas e formatos que poderiam aparecer no Enem.
Segundo o MEC, os participantes do concurso da Capes não sabem que estão realizando um pré-teste de perguntas que podem integrar futuras edições do exame nacional, e a divulgação desse conteúdo é proibida.
Edcley negou ter cometido irregularidades e disse que “não fez nada de errado”. Em vídeos no Instagram, afirmou estar tranquilo e chegou a divulgar um método de estudos vendido por R$ 1.320, alegando ser capaz de prever tendências do Enem por “engenharia reversa”.
O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que a PF foi acionada e que a quebra de sigilo nos pré-testes é investigada.
