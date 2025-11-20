ESQUEMA

Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Documentos mostram que Edcley Teixeira sabia que prova da Capes servia como pré-teste do Enem e recrutava alunos para memorizar itens

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:17

Jovem se pronunciou nas redes sociais sobre acusações Crédito: Reprodução

O universitário Edcley de Souza Teixeira, suspeito de antecipar questões quase idênticas às que caíram no Enem 2025, oferecia R$ 10 por cada pergunta memorizada por participantes do Prêmio Capes Talento Universitário, segundo documentos obtidos pelo g1 Educação.

As mensagens mostram que Edcley entrava em contato com alunos selecionados para a prova e pedia que eles decorassem o maior número possível de questões. Ele não mencionava aos estudantes que a avaliação funcionava como pré-teste para o banco de itens do Enem, informação que já sabia e que nunca havia sido divulgada oficialmente pelo Ministério da Educação (MEC).

Gabarito do 2º dia de provas do Enem 1 de 6

Foi com esse material coletado que Edcley conseguiu fazer uma live exibindo ao menos cinco perguntas muito similares às que seriam aplicadas no segundo dia do Enem 2025. A transmissão, feita cinco dias antes da prova, levou o MEC a anular três questões e a acionar a Polícia Federal para investigar quebra de sigilo.

Confira as respostas dos gabaritos do Enem 2025 1 de 6

Como funcionava o esquema?

Nas conversas reveladas, Edcley oferecia o pagamento por questão memorizada e orientava os participantes a tentarem lembrar o enunciado e as alternativas com o máximo de detalhes possível. Ele dizia apenas que usaria o conteúdo para análises pessoais, sem explicar que buscava antecipar temas e formatos que poderiam aparecer no Enem.

Segundo o MEC, os participantes do concurso da Capes não sabem que estão realizando um pré-teste de perguntas que podem integrar futuras edições do exame nacional, e a divulgação desse conteúdo é proibida.

Edcley negou ter cometido irregularidades e disse que “não fez nada de errado”. Em vídeos no Instagram, afirmou estar tranquilo e chegou a divulgar um método de estudos vendido por R$ 1.320, alegando ser capaz de prever tendências do Enem por “engenharia reversa”.

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que a PF foi acionada e que a quebra de sigilo nos pré-testes é investigada.