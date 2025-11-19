Acesse sua conta
Gabarito do 2º dia de Enem 2025 é divulgado; confira as questões anuladas

Divulgação do gabarito oficial da prova foi antecipada

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:13

Prova do Enem 2025
Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do 2º dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado nesta quarta-feira (19). A divulgação aconteceria na quinta-feira (20), mas foi antecipada após as suspeitas de que questões da prova vazaram antes do exame. Confira abaixo o gabarito de cada um dos cadernos. 

Dias antes da provas do último domingo (16), questões foram apresentadas como possíveis itens a serem cobrados no exame em uma live no YouTube. Ao menos cinco eram quase iguais às que caíram na avaliação oficial. O Ministério da Educação (MEC) decidiu pela anulação de três questões, e a Polícia Federal (PF) foi acionada para apurar irregularidades. 

As questões anuladas foram Fotossíntese (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul), Grito (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul) e Parcelamento de R$ 60 mil: (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul).

Confira o gabarito oficial do 2º dia 

Gabarito do 2º dia de provas do Enem

Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução
1 de 6
Gabarito do 2º dia de provas do Enem por Reprodução

