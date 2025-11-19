EDUCAÇÃO

Gabarito do 2º dia de Enem 2025 é divulgado; confira as questões anuladas

Divulgação do gabarito oficial da prova foi antecipada

Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:13

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do 2º dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado nesta quarta-feira (19). A divulgação aconteceria na quinta-feira (20), mas foi antecipada após as suspeitas de que questões da prova vazaram antes do exame. Confira abaixo o gabarito de cada um dos cadernos.

Dias antes da provas do último domingo (16), questões foram apresentadas como possíveis itens a serem cobrados no exame em uma live no YouTube. Ao menos cinco eram quase iguais às que caíram na avaliação oficial. O Ministério da Educação (MEC) decidiu pela anulação de três questões, e a Polícia Federal (PF) foi acionada para apurar irregularidades.

As questões anuladas foram Fotossíntese (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul), Grito (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul) e Parcelamento de R$ 60 mil: (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul).

Confira o gabarito oficial do 2º dia